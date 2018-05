Siracusa, Fondazione Inda: pronto il bando per il Sovrintendente

La fondazione Inda in cerca di un Sovrintendente per completare in tempi brevi la governance. Il Consiglio di amministrazione ha avviato le procedure. La figura sarà scelta dal ministro per i Beni e le Attività culturali e Turismo in base ad una terna proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Sul sito l’avviso pubblico, dove sono indicate tutte le caratteristiche professionali richieste dalla Fondazione.

Le candidature potranno essere presentate, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, entro il 5 luglio prossimo e saranno successivamente vagliate dal Consiglio di Amministrazione al fine di formare la terna da presentare al Ministro.