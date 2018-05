Rosolini, in fase di completamento la rete di illuminazione pubblica via S. Alessandra

Lavori quasi al termine tra qualche settimana i lavori di completamento e ampliamento della rete di illuminazione pubblica in via S. Alessandra (tra viale Libertà e svincolo Ristallo – Masicugno. Lavori dall’importo complessivo di € 94.800,00 di cui € 69.276,38 per lavori soggetti a ribasso, € 2.000,00 oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.523,62 per somme a disposizione dell’amministrazione. Sono circa 60 corpi illuminanti (lampade a led e testapalo) che stanno per essere collocati nella zona interessata.

"Un intervento – afferma il Sindaco Calvo – necessario su questa importante arteria ad elevato volume di traffico veicolare leggero e pesante su cui si affacciano una moltitudine di varchi di accesso ad abitazioni private, attività commerciali, imprenditoriali ed artigianali. Un tratto di strada che costituisce inoltre il collegamento principale tra Rosolini e Modica attraverso la S.P. n. 27 e rappresenta un’importante via di fuga. Anche questo intervento – conclude il Sindaco - fa parte di un progetto che l’Amministrazione Comunale ha già cominciato a realizzare con l’illuminazione di diverse rotatorie presenti agli ingressi della nostra città sulla SS 115”, della contrada Pagliarazzi, di alcuni ronchi perpendicolari alla via S.Alessandra e di altre vie del centro urbano".