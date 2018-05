Siracusa, Santa Rita: oggi celebrazioni per tutta la giornata

Sante messe per tutta la giornata saranno celebrate, oggi, per la festa di Santa Rita nella parrocchia di Siracusa. Alle ore 12.00 supplica a Santa Rita e benedizione delle rose. Celebrazioni eucaristiche nel pomeriggio alle ore 18, alle ore 19 e alle ore 20.15.

Prima della supplica sarà consegnato il Premio Mamma Bontà: "Lo abbiamo voluto chiamare in questo modo - ha detto il parroco della chiesa di Santa Rita, mons. Giuseppe Sudano - e lo consegneremo alla mamma nella quale abbiamo riscontrato i valori evangelici di Santa Rita, ovvero la fedeltà, il perdono, l’accoglienza. Quest’anno abbiamo scelto Carmen Zito, mamma di tre figli"