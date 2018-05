Noto, finte volontarie di un'associazione per aiutare bimbi: denunciate per truffa

SI fingevano attiviste di un'associazione che aiuta bambini in difficoltà per estorcere denaro a ignari cittadini. E' successo a Noto, durante l'Infiorata. La Polizia di Stato ha denunciato due donne di origine rumena per il reato di truffa aggravata in concorso. Hanno 34 e 35 anni, e sono riuscite a farsi consegnare in contanti una cifra pari a 400 euro.

Inoltre, sempre durante l'Infiorata, la Polizia Municipale è stata impegnata in un controllo certosino del territorio nell'ottica di combattere il fenomeno dell'abusivismo.

Sanzioni sono state elevate per occupazione abusiva del suolo pubblico e un’illecita attività svolta da parcheggiatori abusivi.