Avola, sexy bike wash in piazza Umberto I: sanzionato organizzatore

Il sexy bike wash è un' esibizione di uomini e donne in costume che con movenze ammiccanti lavano motociclette o automobili.

Questo spettacolo, dopo la sfilata della banda musicale ad Avola, ha innescato una serie di polemiche. Lo spettacolo si è svolto durante il motoraduno organizzato dai centauri di "Avola bikers": 500 appassionati di due ruote, provenienti da diverse province siciliane e da Malta, che ieri si sono dati appuntamento in piazza Umberto I per il quinto anniversario del moto club avolese.

Stando alle accuse della Polizia di Stato di Avola, l'organizzatore avrebbe chiesto l'autorizzazione per lo spettacolo al Commissariato, ma la licenza non sarebbe mai arrivata. Lo spettacolo però è andato lo stesso in scena, intorno alle 12.10. Per questo motivo l'organizzatore è stato sanzionato