Strage di Capaci, anche Siracusa ricorda: le iniziative

Ricorre domani il 26esimo anniversario della Strage di Capaci, l'attentato mafioso nel quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dilicio e Antonio Montinari.

Anche Siracusa ricorda, e lo fa con più iniziative. In Largo XXV Luglio l'Associazione Culturale "100 Passi" raccoglie le firme per chiedere alle istituzioni il riconoscimento dell'Albero Falcone Borsellino con l'inserimento di una targa. Alle 16.30 i responsabili dell'Associazione si ritroveranno alle 16,30 presso L'Albero Falcone Borsellino, nella rotatoria antistante il Tribunale.

Sempre in Largo XXV luglio, alle 19, manifestazione antimafia con il candidato sindaco di #siracusaoltre2018 Fabio Granata. In occasione dell’anniversario della strage di Capaci saranno sul palco insieme con Granata: Enzo Guarnera e Elena Ferraro.

"Il tema della legalità è entrato nella campagna elettorale – ha detto Fabio Granata, già presidente della commissione regionale Antimafia e vicepresidente della stessa commissione nazionale –: tra le maggiori urgenze in città, in questo momento, c’è il contrasto alle nuove mafie cittadine. Ne parleremo domani per sottolineare l’attenzione che i siracusani dovranno avere nelle scelte che faranno il 10 giugno. E lo faremo attraverso l’esempio e attraverso rapporti nati in questi decenni stando sempre in prima linea".