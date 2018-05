Afghanistan, attacchi da parte di talebani: almeno 21 agenti morti

Almeno 21 agenti di polizia sono morti la notte scorsa nel corso di attacchi da parte di talebani contro checkpoint in vari distretti della provincia occidentale di Ghazni, in Afghanistan.

Il bilancio più pesante si è registrato nel distretto di Dih Yak, dove sono morti almeno 14 poliziotti, incluso il capo della polizia locale. Altri sette sono stati uccisi nel distretto di Jaghatu.

Gli attacchi sono cominciati ieri notte e sono ancora in corso nei distretti di Dih Yak, Jaghatu, Ajristan e Qarabagh.