Siracusa, i candidati a sindaco in un confronto su Villa Reimann

Cosa fare su Villa Reimann e come incrementare il turismo nei siti vicini, come ad esempio la Tomba di Archimede. Di questo parleranno i sette candidati a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative a Siracusa.

L'evento, promosso dal gruppo cittadino Nuova Siracusa e Save Villa Reimann, è fissato per giovedì 24 alle 11.00 presso il “Museo del Papiro Corrado Basile” in via Nizza 14. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Francesco Nania.