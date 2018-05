Siracusa, il 29 maggio pellegrinaggio da via degli Orti al Santuario

Martedì 29 alle 18,00 il Pellegrinaggio con la partecipazione di tutte le Parrocchie della città e della Diocesi di Siracusa. Inizierà da via degli Orti per giungere al Santuario, dove sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa.

Durante la celebrazione sarà impartita la benedizione alle donne in gravidanza e a tutte le mamme, nel ricordo dell’incontro della Madonna che, portando in grembo Gesù, dopo l’Annuncio dell’Angelo, fece visita alla cugina Elisabetta che era al sesto mese di gravidanza in attesa di San Giovanni Battista.