Siracusa, sospeso dall'Asp il pedagogista dei "massaggi" a domicilio. IL SERVIZIO DE "LE IENE"

Forte indignazione viene espressa dalla direzione dell'Asp di Siracusa per i fatti segnalati ieri sera da un servizio della trasmissione di Italia 1 "Le Iene" su un pedagogista che avrebbe fatto strani "massaggi" a domicilio.

La direzione annuncia di avere avviato tutti gli accertamenti e provvedimenti esemplari del caso e di avere già sospeso cautelativamente dal servizio il professionista.

Solidarietà viene indirizzata alla vittima di questo episodio "che - si legge in una nota offende anche i tanti dipendenti che giornalmente lavorano con professionalità e dedizione a favore delle fasce deboli della collettività".

La Direzione Aziendale ha avviato, inoltre, una indagine interna per verificare l’eventuale esistenza di altri casi simili di cui non si è a conoscenza.

