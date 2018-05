La Fiera del disco per la prima volta a Siracusa

Per la prima volta a Siracusa la Fiera del disco, l' 1 e il 2 giugno all'Antico mercato. L'evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dal “Ernyaldisko”, e raccoglierà 50 espositori, suddivisi per generi musicali, e sarà prevalentemente dedicata ai dischi in vinile che sono tornati ad essere in cima ai gusti degli appassionati di musica.

"Siracusa – spiega l'assessore alle Politiche culturali e al Turismo, Francesco Italia – è la prima di 3 tappe siciliane ed è stata preferita a Catania e Palermo. Un sintomo del successo crescente della nostra città poiché gli organizzatori con tale decisione hanno inteso intercettare i flussi turistici, in questo periodo numerosi anche grazie alla coincidenza degli spettacoli classici. La Fiera del disco sarà un richiamo per tanti appassionati, collezionisti e giovani. Inoltre, con la possibilità di ascolto aiuterà a valorizzare la musica, che resta la forma artistica capace più delle altre di creare aggregazione".