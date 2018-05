Rosolini, coniugi in manette per spaccio

Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, i coniugi Antonino Nigito, di anni 40 e Loredana Cannata, di anni 41, casalinga, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I Carabinieri, insospettiti dal via vai dalla loro abitazione di persone gravitanti nel mondo degli stupefacenti, li hanno sottoposti a perquisizione e li hanno trovati in possesso di 10 grammi di cocaina, nascosti nel bordino dei pantaloni della donna. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente che, al dettaglio, avrebbe prodotto dalle 70 alle 80 dosi.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa.