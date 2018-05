Palermo, fuga di gas: sgomberata una scuola

Una fuga di gas si è verificata in via Polibio a Palermo e, per precauzione, l'istituto didattico Partanna Mondello è stato fatto sgomberare. L'incidente potrebbe essere legato a scavi per lavori che una ditta sta eseguendo nella zona. I vigili del fuoco hanno rilevato un alta presenza di gas e fatto chiudere la strada. Sul posto anche una squadra del nucleo Nbcr, per verificare la qualità dell'aria.