Siracusa, parte oggi il Memorial "Mario Panigada": ospite Pierino Prati

Oggi pomeriggio, alle 15.30 ai campi di Via Pachino, cerimonia d’apertura della decima edizione del torneo di calcio giovanile “Mario Panigada”, che quest’anno coincide con i 40 anni della nascita della Società Asd Rari Nantes Siracusa.

Ospite d'onore della kermesse sportiva, che si concluderà domenica 27 maggio, l’ex campione del mondo e attaccante rossonero Pierino Prati insieme al Tecnico di scuola Calcio AC Milan Marco Pompili.

Alla manifestazione parteciperanno circa 1800 bambini in rappresentanza di oltre 60 Società provenienti da tutta la Sicilia.

Alle 19.00 in programma una partita di vecchie glorie, che in questi 40 anni hanno indossato la maglia della Rari Nantes.