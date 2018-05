Priolo, nasconde un chilo e mezzo di marijuana e una pistola nella cappella funeraria del padre: arrestato

Nascondeva poco meno di 1 chilo e mezzo di marijuana nel locale di sgombero di pertinenza della cappella cimiteriale in cui si trova il padre, scoperto dalla Polizia di Priolo è stato arrestato. Si tratta di Salvatore Vasile, 44 anni, nato a Siracusa ma residente a Priolo con numerosi precedenti specifici.

Sabato pomeriggio, intorno alle 16,30, è stato notato davanti l'ingresso del cimitero in procinto di entrare con la sua bicicletta. E' stato riconosciuto dagli agenti di una volante che si sono appostati all'esterno, aspettando che uscisse. Appena fuori dal camposanto, è stato fermato. L'uomo ha detto che era andato a rendere visita al padre. Il suo nervosismo, però, ha insospettito gli agenti che, insieme a Vasile sono rientrati nel cimitero. Hanno ispezionato la cappella di famiglia e una volta aperto il locale di sgombero, che risultava chiuso a chiave, hanno avvertito un intenso odore di marijuana: all'interno di alcuni sacchetti di plastica, infatti, hanno trovato 1 chilo 447 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione e una pistola calibro 6,35 munita di caricatore e 4 cartucce. In casa dell'uomo hanno poi trovato altri 18 grammi di marijuana.

Vasile è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e per possesso di arma da sparo. Per questo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna