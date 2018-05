Il presidente venezuelano Nicolas Maduro rieletto con oltre 5 mln di voti

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato rieletto con oltre 5 milioni di voti, su poco più di 8 milioni di voti (pari al 46% degli iscritti) espressi durante le elezioni di ieri. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Tibisay Lucena, in un breve messaggio radiotelevisivo dopo lo spoglio di oltre il 96% delle schede.

Henri Falcon, candidato oppositore alla presidenza del Venezuela, ha annunciato che non riconosce la legittimità delle elezioni ed esige che si convochino nuove presidenziali.

"Disconosciamo questo processo elettorale e lo qualifichiamo di illegittimo. Lo dico con responsabilità e non per questo me ne andrò domani dal paese", ha scritto Falcon, ex governatore e chavista dissidente, su Twitter.