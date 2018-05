Siracusa, Premio internazionale “Custodi della bellezza” all'ass. Tusa

L’assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, stamattina agli Ipogei di piazza Duomo a Siracusa, ha ricevuto il premio internazionale Custodi della bellezza, intitolato a Khaled al-Asaad, archeologo siriano che difese il sito archeologico di Palmira fino alla morte per mano dell’Isis. Giunto alla sua terza edizione, il premio è stato ideato da Fulvia Toscano, direttore artistico di NaxosLegge e Nostos festival del viaggio e dei viaggiatori. A premiare Tusa è stato Fabio Granata.

Il premio è consistito in un pregiato manufatto artistico, opera del maestro Luigi Camarilla intitolata: Per passione ricevuta.

Tra le motivazioni del riconoscimento a Tusa evidenziate da Fulvia Toscano: “L’instancabile attività di ricerca, che lo vede autore di più di 700 pubblicazioni; la altrettanto infaticabile attività di tutela e promozione del patrimonio archeologico e culturale della nostra isola, con particolare riferimento a quello del mare, alla cui valorizzazione si è dedicato anche nella qualità di Soprintendente del Mare".