Pachino, 344mila euro per le case popolari di Via Mascagni

Liquidati 344.741,32 euro a favore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa.

Serviranno per i lavori di ristrutturazione di 36 alloggi delle case popolari di via Mascagni, a Pachino. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Di questa somma, 170 mila euro sono destinati all’anticipazione del 20%, mentre la rimanente parte è destinata al pagamento del 1° S.A.L., compreso l’IVA.