Siracusa, 261 gr di cocaina in auto: catanese arrestato

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Giuseppe Sanfilippo, 30 anni, catanese, arrestato dalla Polizia di Siracusa.

L’auto a bordo della quale viaggiava Sanfilippo è stata fermata per un controllo in via Contrada Spalla e sottoposta a controllo.

All’interno sono stati trovati 261 grammi di cocaina per un valore commerciale pari a circa diecimila euro. Sanfilippo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna.