Lentini e Francofonte, sedate liti tra genitori e figli

Liti tra genitori e figli che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri ieri sera a Lentini e Augusta.

A Francofonte una ragazza in stato di ebbrezza al rientro a casa ha aggredito verbalmente, senza ragione apparente la madre.

A Lentini, invece, la lite ha coinvolto madre e figlio: quest'ultimo, all'invito della madre a cercarsi un'occupazione, ha risposto in modo aggressivo dando vita ad un acceso diverbio.

In entrambi i casi l'intervento dei militari dell'Arma ha evitato che le discussioni degenerassero.