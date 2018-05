Siracusa, don Aurelio Russo concelebra in Vaticano

Padre Aurelio Russo, rettore del santuario della Madonna delle Lacrime, venerdì 25 maggio concelebrerà in Vaticano alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco nella Cappella di Santa Marta.

"Offrirò questa Santa Messa - dice - per voi giornalisti, per tutte le persone che si affidano all'intercessione della Madonna delle Lacrime e per chi è nel dolore e nella sofferenza fisica e spirituale".