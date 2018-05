Festival del Cinema, premiati gli italiani Fonte e Rohrwacher

La 71ma edizione del Festival di Cannes premia l'Italia con il premio per il migliore attore del concorso che va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone.

''Da piccolo quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia'', ha detto Marcello Fonte che ha preso il premio da Roberto Benigni. ''Il cinema è la mia famiglia - dice Fonte emozionatissimo - ogni granello della sabbia di Cannes è una meraviglia. Grazie a Matteo che si è fidato che ha avuto il coraggio...''.

Antro riconoscimento per l'Italia anche per la migliore sceneggiatura, ex aequo con Jafar Panahi per Three Faces, Alice Rohrwacher, per Lazzaro felice .