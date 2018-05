Siracusa, sit in della Filt Cgil con gli autotrasportatori contro le tante illegalità del comparto

Sit in contro l'illegalità nel comparto degli autotrasportatori ieri davanti le portinerie Isab Sud, Esso Deposito e Isab Ovest. La manifestazione è stata organizzata dalla Filt Cgil di Siracusa insieme agli Autotrasportatori, Camionisti del trasporto merci, autisti, spedizionieri e lavoratori della logistica.

"In discussione – spiega Vera Uccello, segretario generale della Filt di Siracusa – non c’è solo l’applicazione del contratto nazionale di lavoro, ma i tanti problemi che gravano sul comparto e che ne pregiudicano lo sviluppo, nonostante sia un comparto fondamentale per l’economia del territorio. E’ un settore pervaso da forme di illegalità, e questo impoverisce il lavoro. Per questo chiediamo più controlli, l’unificazione della scheda tachigrafica con la patente oltre a una legge regionale per il trasporto".

Il segretario della Filt denuncia situazioni preoccupanti con lavoratori che guidano anche quindici o sedici ore di fila grazie ai dispositivi alterati e con aziende che costringono ad inserire questi strumenti, che fanno concorrenza sleale verso le aziende che rispettano le regole, mettendo a rischio l’incolumità degli autisti e la sicurezza di tutti.