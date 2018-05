Siracusa, corteo contro le morti sul lavoro, l'inquinamento e per le bonifiche nella zona industriale

Una mobilitazione contro le morti sul lavoro ma anche per le bonifiche nella zona industriale.

Queste le ragioni alla base della manifestazione di piazza organizzata ieri dal Movimento Aretuseo, nato a settembre 2015 dopo la morte nel Petrolchimico di Priolo di 3 operai: Salvatore Pizzolo, Michele Assente e Vincenzo Guerci.

Da quei giorni è cominciata la mobilitazione e l'attenzione verso la problematica della sicurezza sui posti di lavoro, ma anche verso le nocività che continuano a mietere vittime. Da qui i frequenti contatti con i comitati che si battono contro l'inquinamento e le morti di tumore nel territorio e la semopre più pressante richiesta di bonifiche, che oltre a risolvere i problemi collegati alla salute, rimetterebbero in moto l'occupazione in provincia di Siracusa.

Ieri la manifestazione di piazza per sensibilizzare tutti sulle problematiche della sicurezza e della difesa della salute attraverso un corteo che partito dal piazzale dello stadio si è concluso davanti il tempio di Apollo, dove si è tenuto un concerto-assemblea.

Hanno aderito all'evento diverse associazioni, provenienti da tutta la Sicilia:

Centro Sociale Autogestito Officina Rebelde (Catania)

Comitato Stop Veleni Augusta Priolo Melilli Siracusa

Sportello di Autodifesa Precaria (Catania)

Coordinamento NO Discarica Armicci di Lentini

Movimento Cinquesei di Terme Vigliatiore - Furnari

Coordinamento NO TRIV

Zero Waste Sicilia

Comitato No Inceneritore Valle del Mela (Milazzo)

Rete dei Comitati Territoriali Siciliani

Unione Degli Studenti- Siracusa

Comitato di Volontariato per la tutela della salute, dell'ambiente, del territorio

Comitato Antudo- Lentini

Abc Bonvicino- Associazione Beni Comuni Bonvicino

SLAI COBAS PER IL SC DI PALERMO (aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sui posti di lavoro e territori)