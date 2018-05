Siracusa, presentazione alla città del Patto di Responsabilità Sociale

Il Patto di Responsabilità Sociale di Siracusa è stato, questa mattina, presentato ufficialmente alle istituzioni e alla città.

I relatori Carlo Trigilia, professore di sociologia economica all'Università di Firenze e Luca Bianchi, direttore dello Svimez, hanno illustrato ai sottoscrittori del Patto, oggi già 55, alcune linee di scenario sia sociologico che economico riguardo le politiche di sviluppo locale.

Paolo Sanzaro per le organizzazioni sindacali, Vittorio Pianese coordinatore del Patto, Salvo Adorno e Sebastiano Floridia coordinatori dei due gruppi di lavoro hanno tracciato le motivazioni e il metodo del Patto, il lavoro sin qui svolto e i successivi appuntamenti.

Carlo Trigilia ha spiegato come le dotazioni culturali e ambientali dei territori del nord e del sud d'Italia si possono trasformare in opportunità di sviluppo dei territori, se si ha la capacità di fare squadra, condividendo insieme le strategie e perseguendo le potenzialità di sviluppo.

"Solo le comunità che sanno condividere un obiettivo di sviluppo concertato - ha sottolineato - riescono a trasformare le potenzialità in economie virtuose. Il patto può essere questo per la provincia di Siracusa".

La novità del Patto, rispetto ad altre simili iniziative del passato che non hanno avuto buon esito e che avevano come fine la ricerca di capitali da investire in determinati progetti, sta nell'individuazione di una metodologia finalizzata ad evitare che interessi privati prevalgano nelle scelte della politica e degli amministratori.

Luca Bianchi, nel fornire il quadro economico del mezzogiorno, della Sicilia e della provincia di Siracusa ha sottolieato come nel quadro desolante della crisi economica del mezzogiorno, dovuto essenzialmente al blocco degli investimenti pubblici, al peggioramento dei servizi pubblici, alla

lontananza dall'Europa e allo scarso utilizzo dei fondi comunitari, il dramma vero e' il saldo negativo delle nascite, il basso tasso dei laureati, la fuga dei cervelli.

"Per invertire la tendenza - ha insistito - occorre attivare investimenti pubblici e privati. Il patto dunque può essere lo strumento sociale più idoneo perché vuole condividere con la politica i processi di sviluppo del territorio".

Nel dibattito conclusivo sono intervenuti, tra gli altri, anche i candidati a Sindaco di Siracusa Italia, Moschella, Randazzo e Reale che hanno condiviso e sposato le finalità del Patto, uno strumento che, secondo il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, come previsto dalla metodologia adottata, "deve vedere tutti i sottoscrittori del Patto, nella fase della ricerca della verità dei fatti, passare dal ruolo di portatori di interessi privati dei propri associati, a propugnatori di sviluppo responsabile, con il fine di consentire agli amministratori di fare scelte basate sulla conoscenza tecnica e non sulle opinioni dei singoli".