L'Ortigia batte Canottieri Napoli alla Paolo Caldarella

Finisce 7 a 6 per l'Ortigia che si erano presentati, all’ultima della regular season, con l’obiettivo dei tre punti utili per evitare il sesto posto nella griglia dei play off.

I biancoverdi sono stati battuti, alla Paolo Caldarella, dalla Canottieri Napoli.

"Stagione fantastica. Traguardo storico per il campionato a 14 squadre. Il palcoscenico è tutto di questi fantastici ragazzi. Hanno fatto di tutto, hanno dato il massimo e hanno regalato questo risultato a Siracusa. - commenta Stefano Piccardo allenatore Ortigia - Da stasera si resetta. Da domani si pensa alla Final Six, ce la siamo meritata e ce la giocheremo con orgoglio e con grande voglia. È un bel viaggio che continua. Sarà un altro torneo e da domani si ricomincia pensando al primo match".

Partita condotta avanti sin dalle prime battute. Difesa impeccabile e anticipi su anticipi sugli avanti avversari.

Piccardo chiede attenzione e pressing. Gli uomini di Zizza, privi di La Penna, solo nel primo tempo mettono in acqua una pressione alta tenendo lontani dall’ottimo Rossa i tiratori siracusani.

L’Ortigia controlla e riparte. Caruso è tra i protagonisti del match. Le parate del numero 13 biancoverde mettono in crisi i napoletani e caricano i compagni.

Si allunga sul +4, fino al 6 a 2. Nell’ultimo parziale leggero calo di tensione che consente alla Canottieri di recuperare gap fino al meno 1 finale. Ora tutti verso la Final Six in programma a Siracusa dal 25 al 27 maggio. Ai quarti sarà Ortigia contro Savona.