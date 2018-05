Siracusa, Garozzo su arresti per incendio auto: "L'indagine riserverà sorprese su rapporti con esponenti politici e parcheggiatori"

"Gli arresti effettuati dai carabinieri sono una svolta importante ma credo che l'indagine riserverà altre sorprese specie in relazione ai rapporti tra questi soggetti ed esponenti politici che li hanno spalleggiati, come evidenziano anche le immagini delle riunioni di consiglio comunale dedicate al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi". Queste le parole del sindaco, Giancarlo Garozzo, commentando le misure cautelari eseguite stamattina dai Carabinieri in relazione all'incendio dell'auto della moglie avvenuto lo scorso novembre.

"Prima di tutto – afferma ancora il sindaco Garozzo – mi preme ringraziare l'Arma, la Prefettura e tutti gli organi inquirenti per l'attenzione dedicata a questa vicenda e per la solerzia con la quale si sono mossi. Lo Stato, a cominciare dalle forze dell'ordine, è attento ai fenomeni che creano insicurezza sociale e quanto avvenuto oggi è un segnale positivo che tutti dobbiamo cogliere".

"La nostra lotta all'illegalità, - continua Garozzo - di qualsiasi genere e a qualsiasi livello, dimostra ancora una volta che l'Amministrazione non ha fatto sconti di alcun tipo e a nessuno. Credo che il fenomeno dei parcheggiatori abusivi si sia manifestato in tutta la sua prepotenza; lo sapevamo e per contrastarlo abbiamo proposto e fatto approvare il regolamento di Polizia urbana che ha introdotto il Daspo. Spesso siamo stati accusati di non avere fatto abbastanza ma chi ci ha attaccati oggi deve ricredersi. Aspettiamo con fiducia – conclude il sindaco Garozzo – che l'indagine venga chiusa, così che tutti i tasselli vadano a posto non ultimi quelli degli esecutori materiali".