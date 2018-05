Noto, rubano borsa: denunciati in due

Avrebbero rubato la borsetta a una donna in via Nicolaci a Noto. Con quest'accusa, i Carabinieri di Noto hanno denunciato, per furto aggravato, due uomini, rispettivamente di 62 e 41 anni, entrambi con precedenti specifici. La proprietaria, una studentessa 20enne di nazionalità cinese, era impegnata nella realizzazione di un bozzetto floreale in occasione della 39^ edizione dell’Infiorata di Noto, che si sta svolgendo in questi giorni nella città barocca. La refurtiva è stata restituita alla ragazza.