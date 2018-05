Siracusa, oltre 3mln di euro all'ex Provincia

Sono stati stanziati dalla Regione 20 milioni di euro per le ex province della Sicilia.

"Di questi 20 milioni, alla provincia di Siracusa spettano € 4.112.124,18 ma, avendone già avuti assegnati €1.128.031,4 , l’ulteriore importo assegnato, impegnato e liquidato è pari a 3.384.093,14 euro, pari a i rimanenti 9/12 di tutta la somma dovuta alla ex Provincia e che può essere utilizzato per pagare, con l’urgenza del caso, i lavoratori sia della ex Provincia quanto di Siracusa Risorse" - spiega l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

L'augurio, dice Vinciullo, è quello che presto vengano elargiti gli stipendi ai dipendenti.