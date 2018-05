Il Siracusano Andrea Bottaro nominato Segretario generale Uiltec Sud est Sicilia

Andrea Bottaro siracusano 37 anni, Segretario generale Uiltec Sud est Sicilia, è stato eletto nell’esecutivo nazionale della Uiltec. A nominarlo è stato il consiglio nazionale che si è formato nel corso del secondo Congresso nazionale della Uiltec tenutosi a Napoli.

"In un momento in cui l’industria italiana attraversa un periodo delicato- ha affermato Andrea Bottaro- cresce il bisogno di sindacato, la vicenda Esso/Sonatrach ne è testimone e noi della Uiltec siamo impegnati a tutti i livelli per far valere le nostre ragioni nell’interesse dei lavoratori e del territorio".