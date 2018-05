Siracusa, M5s in piazza per far leggere ai cittadini il contratto di Governo

Tre appuntamenti, tra oggi e domani, per rendere partecipi i cittadini del contratto di governo fimrato a Roma. Con quest'obiettivo, il Movimento 5 stelle allestirà i gazebo informativi. Chi vorrà potrà così leggere, pagina per pagina, temi e contenuti trattati e chiedere ai portavoce maggiori informazioni. Si comincia oggi, sabato 19 maggio alle ore 17 a Cassibile. Poi domani, domenica 20 maggio alle 10 in piazza Santa Lucia e nel pomeriggio, a partire dalle 17,30 in largo XXV Luglio.