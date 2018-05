Governo: Ok militanti M5s a contratto. Scontro Lega-Berlusconi

Luigi Di Maio ribadisce la disponibilità a un passo indietro sul proprio ruolo a Palazzo Chigi mentre gli iscritti M5s votano online sul contratto di governo tra il Movimento e la Lega. Via libera - dice lo stesso di Maio in un post sul blog - da parte di più del 94% degli iscritti. "C'è stata una grande partecipazione - sottolinea il leader M5s -durante tutta la giornata. Come certificato dal Notaio che ha garantito la regolarità del voto hanno partecipato alla votazione su Rousseau 44.796 persone che ringraziamo una ad una. 42.274 hanno votato sì e 2.522 no. Il MoVimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento".

Il capo politico pentastellato poco prima dell'esito del voto aveva sottolineato come ci fossero passi in avanti sul nodo del premier e aggiunto: "Ho sempre detto che se il problema sono io sono disponibile a non fare io il presidente del Consiglio".