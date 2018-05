Siracusa, confronto tra candidati sindaco a Confartigianato Imprese

Una serie di proposte per lo sviluppo economico di Siracusa, firmate da Confartigianato Imprese Siracusa, saranno consegnate ai candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative. I sette candidati si confronteranno mercoledì giorno 23 maggio, alle 10, nella sede di via Von Platen 1.

"Sarà l’occasione per un approfondimento di questi temi, sentendo dalla viva voce dei candidati le loro opinioni e cosa prevedono i programmi di governo in merito al ruolo delle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo economico della città" - dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta.