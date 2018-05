Siracusa, incendio auto del sindaco Garozzo: arrestati i presunti responsabili

Sono stati arrestati coloro che il 14 novembre 2017 avrebbero dato fuoco all'auto del sindaco di Siracusa.

L'auto, una Range Rover, era parcheggiata sotto la sua abitazione in viale Santa Panagia. Le fiamme sono divampate nella parte anteriore e hanno procurato non pochi danni.

I dettagli saranno diffusi oggi in conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.

(IN AGGIORNAMENTO)