Sparatoria in una scuola in Texas, una decina di morti: 2 arresti

Una decina di morti in una sparatoria che si è verificata in una scuola superiore a Santa Fe, in Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e gli assalitori, due studenti, che sono stati poi arrestati.