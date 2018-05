Sistema Siracusa, lunedì interrogatorio a Piazza Lanza per l'avvocato Giuseppe Calafiore

L'avvocato Giuseppe Calafiore, arrestato a febbraio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulle sentenze aggiustate insieme all'avvocato Piero Amara, lunedì prossimo sarà sentito dai magistrati della Procura di Messina. Ce lo conferma il suo legale, Mario Fiaccavento.

Calafiore, attraverso il suo avvocato, da tempo aveva avanzato richiesta di poter essere nuovamente sentito dai magistrati e dopo un'ulteriore sollecitazione, la risposta è arrivata.

Lunedì, all'interno del carcere di Piazza Lanza, i magistrati ascolteranno l'avvocato che - come ci riferisce il suo legale - "avrà contributi da offrire alla valutazione degli inquirenti".

Magari proprio come è stato per l'avvocato Piero Amara, passato dal carcere ai domiciliari, anche per Calafiore potrebbe prospettarsi lo stesso percorso.

"Se sono cessate le esigenze cautelari per Amara - commenta l'avvocato Fiaccavento - e il passaggio ai domiciliari anche per Longo, presumo che analoga valutazione dovrebbe essere fatta per l'avvocato Calafiore".