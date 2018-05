Avola, controlli sui sacchetti di rifiuti: multe in arrivo

Ispezioni nei sacchetti e multe in arrivo per chi non rispetta la raccolta differenziata ad Avola.

Lo ha deciso l'amministrazione comunale insieme alla nuova ditta Dusty. I rifiuti non conformi verranno etichettati con un adesivo rosso e non verranno ritirati. Sono stati già controllati più di 200 sacchi, partendo dal viale Lido e continuando in zona Carruvedda e Sacro Cuore.

Nei prossimi giorni le verifiche continueranno. A breve, inoltre, saranno distribuiti oltre ai sacchi i nuovi mastelli per ogni tipologia di frazione da conferire.