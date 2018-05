Siracusa, nominato nuovo vice dirigente della Divisione amministrativa

Il vice questore Massimiliano Santoro è il nuovo vice dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa.

Arriva da Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove ricopriva l’incarico di dirigente del Commissariato.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, il nuovo Funzionario della Questura, di 46 anni, è entrato in Polizia nel 1993 e, dopo aver frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato alla Questura di Agrigento, poi ha diretto la Sezione della Polfer di Catania e la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Caltanissetta. Poi trasferito presso la Questura di Caltanissetta ha, in quella provincia, diretto la Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Gela. Infine, trasferito a Milano, ha prima diretto il Commissariato di Monforte - Vittoria e poi quello di Cinisello Balsamo.