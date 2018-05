Siracusa, litigano per disaccordi sull'educazione dei figli e lui la picchia

Una violenta lite in famiglia si conclude con l'intervento dei Carabinieri e la donna condotta in ospedale per evidenti segni di percosse.

Alla base del litigio, poi degenerato, vedute diverse sull’educazione dei figli, a seguito delle quali l’uomo aveva malmenato la donna. Al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma in casa c'era solo la vittima.