Siracusa, sorteggiati l'ordine dei candidati sindaco e i numeri delle liste. GLI ELENCHI

Sorteggiati ieri dalla Commissione elettorale circondariale l'elenco progressivo dei candidati a sindaco e i numeri alle singole liste. Successivamente la Commissione ha proceduto con gli abbinamenti.

Questo l'elenco dei candidati sindaco così come sarà riportato nella scheda elettorale:

1. Italia Francesco

2. Randazzo Giovanni

3. Granata Benedetto Fabio

4. Reale Ezechia detto Paolo

5. Russoniello Silvia

6. Moschella Fabio

7. Midolo Francesco detto Ciccio

Questi i numeri delle liste:

1. #diventerà bellissima

2. Presenza cittadina

3. Giovanni Randazzo sindaco Lealtà e condivisione per Siracusa

4. Idea Sicilia Popolari e autonomisti

5. Francesco Italia sindaco

6. Progetto Siracusa Reale sindaco

7. Cantiere Siracusa

8. Prossima La città delle persone

9. Amo Siracusa

10. Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

11. Italia unione di centro

12. Siracusa futura Pd Moschella sindaco

13. Forza Italia Berlusconi per Siracusa

14. Movimento cinque stelle Il blog delle stelle.it

15. Siracusa protagonista con Vinciullo

16. Oltre #Siracusa 2018 Fabio Granata sindaco

17. #fuorisistema per Siracusa

18. Lega Salvini Siracusa Noi con Salvini Midolo sindaco

19. Siracusa 2023 Pdr Sicilia futura

Questi gli abbinamenti dei candidati sindaco con le liste così come saranno sulla scheda elettorale:

1. Italia Francesco, liste numero 5,17 e 19

2. Randazzo Giovanni, lista numero 3

3. Granata Benedetto Fabio, liste numero 1 e 16

4. Reale Ezechia detto Paolo, liste numero 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 15

5. Russoniello Silvia, lista numero 14

6. Moschella Fabio, liste numero 2, 8 e 12

7. Midolo Francesco detto Ciccio, lista numero 18.