Noto, gestione di rifiuti speciali non autorizzata: denunciato il titolare di azienda confetturiera

Doveva realizzare un terrapieno all'interno del proprio perimetro aziendale, e per questo avrebbe concesso in più occasioni a trasportatori di rifiuti speciali di scaricare in quell'area. Per questo il rappresentante legale di una nota azienda del settore confetturiero di Noto, è stato denunciato dalla polizia provinciale per “attività di gestione di rifiuti speciali non autorizzata”.

Sia nell’area prospiciente lo stabilimento che nella parte posteriore, sono stati abbandonati in attesa di essere livellati e successivamente ricoperti con cemento, ingenti quantitativi di rifiuti speciali di diversa tipologia.