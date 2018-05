Noto, abusivismo: sequestri e multe per 11.500 euro

Giro di vite sul problema dell'abusivismo commerciale a Noto. La Polizia ha effettuato controlli in tutto il centro storico, in particolare in corso Vittorio Emanuele e nella Villa Comunale. Gli Agenti hanno sequestrato oggetti venduti da un ambulante privo di licenza. Ad un altro ambulante, che vendeva prodotti gastronomici, tra cui pomodorini essiccati e confezioni di pistacchi privi di etichettatura e di tracciabilità, è stato sequestrato tutto ed è stata elevata una sanzione di 11.500 euro. I controlli amministrativi procederanno nei prossimi giorni.