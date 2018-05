Lentini, ladro seriale in manette: autore di 11 furti

E' ritenuto l'autore di 11 furti messi a segno da settembre 2017 a marzo 2018 ai danni di scuole, abitazioni e associazioni di volontariato di Lentini.

In manette è finito Gaetano Palermo, 37 anni, arrestato dai Carabinieri in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip Anna Pappalardo, su richiesta del Pubblico Ministero Tommaso Pagano.

Cinque furti hanno riguardato istituti scolastici, 2 associazioni di volontariato e 4 abitazioni private. L'uomo è stato incastrato dalle immagini estrapolate dai video dei sistemi di videosorveglianza e dalle impronte lasciate sul posto.

Tutti i furti erano accomunati dal modus operandi: il malvivente, una volta raggiunto l’obiettivo con volto travisato e utilizzando strumenti da scasso, si introduceva all’interno facendo razzia e poi si allontanava con calma tra i passanti. In un'occasione Palermo avrebbe agito insieme ad un minore.

La refurtiva complessivamente ammonta a circa 4.000 euro tra denaro contante, contenuto all’interno dei distributori automatici installati presso gli istituti scolastici, materiale informatico e televisori, ed è stata in parte recuperata.