Siracusa, il Comune aderisce al Fringe Festival: 3 eventi

Il Comune di Siracusa parteciperà all'edizione 2018 del Chelsea Fringe Festival, che coinvolge molte città europee.

Il Festival si svolgerà dal 19 al 27 maggio; tre gli eventi in calendario nel capoluogo aretuseo.

Il primo riguarda la Casa delle Farfalle, gli altri due sono “Guerrilla gardenig” e “L'impiego di wildfolwers negli ambienti urbani”.

“Guerrilla gardenig”si svolgerà martedì 22 maggio, presso l'area sovrastante il parcheggio “Talete” dalle 16 alle 19 e prevede la pratica del giardinaggio attraverso “attacchi verdi” con lo scopo di abbellire l'area urbana, spargendo semi e piantando piccole piantine nelle aiuole.

L'evento è organizzato in collaborazione con Impact Hub: Manuela Trovato guiderà gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Siracusa.

Il terzo evento consiste nell'organizzazione di un incontro per il 26 maggio alle 10,30, tenuto dalla professoressa Daniela Romano, del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Università degli Studi di Catania, nella Sala “Ferruzza – Romano” dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.