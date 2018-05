Governo, al via il voto on line sul contratto Lega-M5S

Al via il voto online degli iscritti M5s sul contratto di governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si terrà fino alle 20 di oggi.

Su Rousseau scrive Di Maio: "Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale. Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto e ringrazio ognuno di voi per essermi stato vicino in questi mesi. E' anche grazie a voi e alla vostra tenacia se oggi siamo qui e sarà grazie a voi se cambieremo l'Italia!"