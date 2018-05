Siracusa, La notte dei Musei: apertura gratuita del Castello Maniace

Domani, sabato 19 Maggio, in occasione della manifestazione internazionale "La Nuit des Musée", la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa aprirà gratuitamente ai visitatori il Castello Maniace: a partire dalle 19,00 gli studenti delle scuole di Siracusa, Avola, Augusta e Noto animeranno l’importante sito monumentale e le loro esibizioni potranno essere viste fino oltre la mezzanotte.

Oltre agli spettacoli teatrali, musicali, tableaux vivants, i visitatori potranno godere di un percorso enogastronomico, in cui saranno esposte di opere artistiche elaborate con prodotti vegetali molti dei quali saranno realizzati sul posto. Potranno anche essere osservati gli astri grazie ad apparati telescopici.

Alla manifestazione di Siracusa, organizzata dalla Soprintendenza in sinergia con l’Amministrazione Comunale parteciperanno il Liceo “Gargallo”, il “Rizza”, il Liceo “Quintiliano”, il Corbino”, l'Istituto “A. Ruiz” di Augusta, il Liceo Artistico “M. Raeli” di Noto e l’Istituto Alberghiero “E. Majorana” di Avola.