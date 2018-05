Siracusa, lite al tempio di Apollo: un uomo ubriaco tira per aria di tutto e aggredisce due persone

Erano passate da poco le 22 ieri sera quando in Ortigia, al Tempio di Apollo, è successo un parapiglia. Un extracomunitario, pare in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenze contro altre due persone contro le quali ha tirato di tutto. Si è armato dei mastelli della differenziata posizionati fuori dai portoni di alcune abitazioni. prima li ha svuotati, riversando tutto per terra e poi li tirati contro la prima "vittima", lo stesso ha fatto con l'altro. Non contento, ha provato a prendere un bidone per i rifiuti in ferro posizionato sul marciapiede per usarlo contro il secondo malcapitato. Non è riuscito a sollevarlo e lo ha lasciato cadere per terra.

Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti, che hanno riportato la situazione alla normalità.