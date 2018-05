Siracusa, liste elettorali: ammessa anche l'ultima rimasta in sospeso

Anche l'ultima lista per le prossime elezioni amministrative, che ieri era rimasta in sospeso, è stata alla fine, ammessa.

Saranno così 19 in tutto le liste che si contenderanno i 32 posti del Consiglio comunale. Nella documentazione presentata, mancava una certificazione notarile, che questa mattina è stata regolarmente prodotta.

La decisione favorevole della Commissione elettorale circondariale è arrivata nel tardo pomeriggio.