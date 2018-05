Portopalo, National karate: pioggia di medaglie per l'Accademia Bartolo

Un successo, domenica scorsa, per l’Accademia Bartolo che ha fatto il pieno di medaglie al National Cup karate CSAIn e al Gran premio giovanissimi CSAIn, al Palacannizzaro ad Acicastello.

In tutto le 11 medaglie d’oro conquistate, 8 d’argento e 4 di bronzo.

“Un bilancio positivo – ha commentato il maestro Giuseppe Bartolo -, i miei compimenti a tutti gli atleti anche a coloro che non sono arrivati in zona medaglia”.

Sei medaglie d’oro per Serena Micieli nella categoria “Esordienti 50 kg”, Salvatore Portochese nella “Junior 76 kg”, Filippo Tusa nella “Cadetti 76 kg”, Luca Scala nella “Senior 67 kg”, Claudia Giuliano nella “Juniores 59 kg e Ghait Amor nella “Senior 75 kg”. Le tre medaglie d’argento sono state Simona Gaudiano nella “60 kg”, Paolo Gozzo nella “Cadetti 47 kg” e Annamaria Scrofano nella “Esordienti 30 kg”. Bronzo per Giuseppe Rabbito e Mariasara Romano nella “Esordienti 45 kg” e quinto posto per Marisa Vizzini e Silvio Gaudiano. I cinque ori nella prima edizione del Gran premio giovanissimi sono stati conquistati da Ginevra Campisi, Salvo Petralito e Giuseppe Rabbito nella categoria gioco tecnico palloncino, lo stesso Rabbito si è imposto anche nel percorso a tempo mentre Carolina Bartolo è risultata prima nella combinata. Tre medaglie d‘argento per Juri Burgaretta nella combinata, gioco tecnico palloncino e percorso a tempo, due argenti e due bronzi per Carlotta Bartolo e per Cassandra Bartolo nel percorso a tempo e nel gioco tecnico palloncino.