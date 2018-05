Siracusa, il Comune e La Nereide firmano un protocollo per aiutare le donne vittime di violenza

Aiutare le donne vittime di violenza, dentro e fuori della famiglia, a reagire alla loro situazione. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato questa mattina, in conferenza stampa, tra il Comune e l'associazione Centro antiviolenza-antistalking “La Nereide”. A sottoscrivere il patto il vice sindaco, Francesco Italia, e dalla presidente del Centro, Adriana Prazio, alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali, Giovanni Sallicano. Il protocollo avrà la durata di tre anni.

"Il tema delle periferie – ha detto il vice sindaco Italia – non riguarda solo gli aspetti urbani ma anche quelli sociali ed è compito precipuo di chi amministra una città mettere in campo azioni concrete verso chi vive situazioni di sofferenza. In questi anni, i rapporti con l'associazionismo e il terzo settore sono stati improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca con atti concreti e non solo a parole. Questo protocollo sintetizza tutto questo: da una parte sostegno verso che subisce violenza e discriminazione, dall'altra aiuto a chi si impegna tutti i giorni per combatterle".